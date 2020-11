BAGNARA CALABRA Arrivano a 56 i casi di positivi al covid. 549 i soggetti in quarantena. 16 i guariti

bollettino del 18 nov In basso il bollettino del Comune di Bagnara Calabra. Continuano a salire i contagi nella cittadina della Costa Viola, e le autorità continuano a raccomandare il rispetto delle regole. Bagnara è zona rossa e quindi sottoposta a particolari misure che mirano a contrastare la diffusione del virus.

Distanziamento, uso delle mascherine, ed uscire di casa solo in caso di necessità. Inoltre devono essere rispettate le misure adottate per chi è risultato positivo al covid, e per chi è sottoposto a quarantena obbligatoria.