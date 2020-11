Coronavirus, a Palmi 149 i positivi oggi, 173 a Gioia Tauro, 151 a Taurianova

Coronavirus Tampone 01Ecco i dati aggiornati al 17 novembre dei comuni di Palmi, Gioia Tauro e Taurianova.

PALMI - Positivi, 149; Negativizzati 42; Ospedalizzati, 6; Quarantena domiciliare 155.

GIOIA TAURO - Si avvisa la popolazione che attualmente i casi positivi risultano essere 173 in totale. I guariti rimangono invece a 12. Rispetto all’ultima comunicazione, i casi attualmente positivi sono in aumento. Facciamo appello affinché prevalga il senso di responsabilità e il rispetto delle norme igienico-comportamentali fondamentali per tutelare la propria salute e quella degli altri.

TAURIANOVA - Il Nucleo Monitoraggio Covid, istituito presso la Prefettura di Reggio Calabria, in coordinamento con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP 5, ha comunicato i dati relativi alla diffusione del contagio da SARS-CoV2 nel territorio del nostro comune. I dati che seguono sono quelli ufficiali, comunicati dalle competenti Autorità: Oggi non si sono registrati nuovi casi positivi nè si è avuta notizia della negativizzazione di soggetti. Per tanto ad oggi i casi totali accertati di COVID-19 rimangono in totale a 151, dei quali 111 nel centro urbano di Taurianova e contrade e 40 sulle frazioni di San Martino e Amato. Le persone attualmente positive al SARS-COV2 sono 114, delle quali 88 a Taurianova e contrade e 26 su San Martino e Amato. Si continua a sensibilizzare la popolazione sull'importanza di tutte le misure sino ad ora più volte raccomandate: uso corretto della mascherina, igiene e sanificazione delle mani e distanziamento interpersonale sono accorgimenti fondamentali per contrastare efficacemente il diffondersi del virus.