Quarantena a Bagnara Calabra per 533 soggetti. Ad oggi 49 i positivi, 14 i guariti

Dati comune di bagnara 17 novembre Numeri record a Bagnara Calabra per quanto riguarda le ordinanze emesse dal Comune. Sono infatti 533 i soggetti sottoposti a quarantena obbligatoria.

Ad oggi i positivi sono 49, i guariti 14. Il sindaco e l'Amministrazione Comunale, vista la situazione, invitano i cittadini a rispettare le regole. Bagnara, così come la Calabria è in zona rossa e quindi sono in vigore misure che regolano gli spostamenti limitatamente ad alcune necessità. In ogni caso si deve uscire di casa autocertificando gli spostamenti.

Red