BAGNARA CALABRA Denunciati due ambulanti per il mancato rispetto delle normative anticovid

Vigili Urbani Bagnara CalabraSi intensificano i controlli della Polizia Locale del Comune di Bagnara Calabra. Nonostante le esigue risorse e gli impegni piuttosto gravosi legati allo scoppio della pandemia, nella giornata di ieri sono stati denunciati due ambulanti per il mancato rispetto delle normative anticovid.

Sono giorni intensi questi per i vigili urbani presi dalle notifiche di quarantena, piuttosto numerose nella cittadina della Costa Viola, ordinanze varie, e normale routine d’ufficio. Da tempo si parla di rinforzi che dovrebbero arrivare a supportare il lavoro dei pochi agenti in servizio, ma al momento la situazione resta critica. Dal Comando chiedono a gran voce collaborazione e maggiore responsabilità da parte dei cittadini. Bagnara, come l’intera Calabria, è zona rossa ma c’è ancora troppa gente in giro, e vista la situazione dei contagiati in continuo aumento sarebbe il caso di evitare movimenti non giustificati da un valido motivo.

Red