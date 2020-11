BAGNARA CALABRA Riparte il mercato settimanale, per ora solo il settore alimentare

Riparte il mercato settimanale a Bagnara Calabra Riparte ancora una volta il mercato settimanale a Bagnara Calabra. Ad autorizzarne nei giorni scorsi la ripresa era stato, con apposita ordinanza, il vicesindaco Mario Romeo. Per ora è il settore alimentare a poter riprendere l’attività di vendita, ma i rappresentanti sindacali auspicano che quanto prima tutto il comparto possa tornare a lavorare.

Rigide le misure adottate dall’Amministrazione Comunale per contenere il virus a partire dalle autocertificazioni di cui devono essere muniti gli operatori commerciali, a tutta una serie di provvedimenti che tutelino chi lavora all’interno del mercato e soprattutto i cittadini.I commercianti in ogni caso non si sono persi d’animo ed hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera area mercatale con percorsi dedicati, ed entrata contingentata e controllata. L’operatore addetto alla sicurezza controlla che tutto si svolga regolarmente, e verifica con appositi strumenti la temperatura corporea di chi fa ingresso nell’area mercatale. Soddisfatti gli operatori commerciali ed i rappresentanti sindacali che vedono riconosciuto il diritto al lavoro in totale sicurezza per tutti.