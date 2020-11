Oggi 11 i casi positivi a Villa San Giovanni

Municipio Villa San GiovanniOggi 11 casi di positività al covid, nessun guarito, registriamo purtroppo il decesso di un nostro concittadino. Il totale complessivo sale quindi a 86 ed al netto dei guariti e del decesso, gli attualmente positivi sono 71.

È operativo il COC. È stato espletato il servizio di assistenza alla popolazione tramite il numero dedicato 0965.7934249. Vi invitiamo a prestare la massima attenzione e a rispettare le regole. Il Presidente f.f. della Regione Calabria ha emanato altre due ordinanze ulteriormente restrittive che prevedono e chiariscono la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, le misure di sostegno al personale sanitario ed altre disposizioni anticovid. Sono stati riaperti i termini per accedere ai buoni spesa ed i termini per esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie per accettare i buoni spesa "misure di solidarietà Calabria".