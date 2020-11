BAGNARA CALABRA Covid-19, aggiornamento dati del 16 novembre

47 positivi, 528 in quarantena, 12 i guariti.

Al fine di incrementare l'azione di tracciamento avviata dall'ufficio Covid, è stato inoltre disposto l'obbligo per tutte le strutture sanitarie private, i medici di famiglia e le associazioni/organizzazioni del territorio, a comunicare a mezzo mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o alla pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. gli esiti dei test finalizzati al rilevamento dell'infezione da SARSCOV-2 (Coronavirus).Il medesimo obbligo è prescritto ai cittadini che si recano a fare il test presso strutture private anche al di fuori del territorio comunale.L'ordinanza è consultabile al link: http://www.comunebagnara.it/…/3…/doc04658420201114185730.pdf