Dignità Calabria torna in piazza: sit-in statico giovedì 19 novembre a Reggio Calabria e in altre città calabresi

dignità calabria Dignità Calabria, aggregazione spontanea di cittadini calabresi nata dalle manifestazioni pubbliche realizzate per gli ultimi eventi infelici per la nostra terra, intende continuare a proporre forme di protesta. Dato il momento si è determinati di mettere in atto una protesta mediante l'istituzione di un sit-in statico e pacifico di fronte alla sede della Città Metropolitana di Reggioo Calabria, Palazzo Alvaro, Piazza Italia.

Il sit-iin sarà a sostegno della protesta dei sindaci calabresi presso la sede del Governo a Roma. Attenderemo insieme il risultato dei rappresentanti di tutti i calabresi, nella speranza che sia attenzionata in maniera risolutoria. Abbiamo scelto, per l'attività di Reggio Calabria, la sede della Città Metropolitana per raccogliere simbolicamente tutti i sindaci della stessa.

Si precisa che le nostre manifestazioni non hanno nessun orientamento politico, e che tutti gli interventi hanno avuto ed hanno carattere spontaneo; pertanto, si respinge fortemente ogni tentativo di strumentalizzare in tal senso l'operato di Dignità Calabria.

I suoi promotori ritengono che senza una sanità efficace ed efficiente non possa essere garantito il diritto alla salute, alla cittadinanza, al lavoro e quindi ad una degna qualità della vita dei calabresi. Si coglie l'occasione del sit-in, inoltre, per richiedere che presso gli Ospedali territoriali vengano adottati i seguenti provvedimenti:

- attivazione o potenziamento dei laboratori per il processamento dei tamponi molecolari;

- incremento del personale medico ed infermieristico;

- aumento immediato dei posti letto in rianimazione;

-trasparenza nella comunicazione dei dati del contagio.

Il comitato ringrazia tutte le attività ed i cittadini che hanno aderito e sostenuto le nostre iniziative e da' appuntamento alla stampa giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 9:00 in Piazza Italia, per il sit-in statico contemporaneamente ai comuni di

Castrovillari,

Catanzaro,Trebisacce,

Praia a mare, Cariati,

Crotone, Cetraro,

Lamezia Terme, Rossano,

Cirò Marina, Bovalino,

Melito Porto Salvo e Gioia Tauro.

Riteniamo non sia più procrastinabile gli interventi urgenti di cui sopra. Ribadiamo il sostegno ai sindaci che rappresenteranno tutti i cittadini calabresi in piena legalità, protestando per l'umiliazione della nostra terra.

#dignitacalabria