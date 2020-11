Cittanova, parroco positivo al Covid

È il primo parroco della diocesi di Oppido Mamertina-Palmi risultato positivo al Coronavirus. A darne notizia il Vescovo Milito, che in una lettera inviata al clero invita l'intera comunità diocesana alla preghiera e alla prudenza, comunicando che don Salvatore Giovinazzo (Parrocchia Maria SS. del Rosario in Cittanova) al momento è asintomatico e in quarantena a San Ferdinando.