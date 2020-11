BAGNARA CALABRA Aggiornamento Covid. Ad oggi 41 i positivi, 520 in quarantena. 11 i guariti

Aggiornamento covid bagnara 14 novembreSi comunica alla cittadinanza che alla luce della situazione venutasi a creare nelle scuole di pertinenza dell'Istituto Comprensivo "Ugo Foscolo" e delle conseguenziali attività di screening, nonchè delle disposizioni emanate per il contenimento dell'infezione, dal quale emerge che:

- n. 4 docenti e n. 1 collaboratore scolastico risultano positivi;

- n. 384 studenti sono stati posti in quarantena cautelare;

- n. 10 studenti risultano positivi,

il Vicesindaco con ordinanza n. 380 di oggi ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza da giorno 16/11/2020 a giorno 03/12/2020 in tutti i plessi scolastici dell'istituto citato.

Al fine di incrementare l'azione di tracciamento avviata dall'ufficio Covid, è stato inoltre disposto l'obbligo per tutte le strutture sanitarie private, i medici di famiglia e le associazioni/organizzazioni del territorio, a comunicare a mezzo mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o alla pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. gli esiti dei test finalizzati al rilevamento dell'infezione da SARSCOV-2 (Coronavirus). Il medesimo obbligo è prescritto ai cittadini che si recano a fare il test presso strutture privati anche al di fuori del territorio comunale.

Per quanto concerne le ordinanze di quarantena disposte nei confronti degli alunni dell'Istituto Ugo Foscolo, si chiarisce quanto segue:

1. l'ordinanza, salvo che per gli studenti risultati positivi, è rivolta ai soli bambini e NON all'intero nucleo familiare;

2. nel caso in cui qualche genitore non ha ancora ricevuto la notifica a mezzo mail dell'ordinanza, si fa presente che le ordinanze emanate sono disponibili per all'albo pretorio online dell'Ente, consultando il quale è possibile verificare per quali classi è stata disposta la quarantena: i dati identificativi dei bambini ovvero gli elenchi trasmessi dalla scuola non sono stati pubblicati per ragione di privacy;

3. il soggetto per cui è stata disposta la quarantena non può uscire di casa per alcun motivo, salvo autorizzazione scritta disposta da parte delle autorità sanitarie (es. prescrizione per fare il tampone)

La situazione anche se sotto controllo, grazie al lavoro dell'ufficio anticovid comunale, rimane critica e in rapido peggioramento: non si tratta di creare allarmismo, ma ci è d'obbligo raccomandare ancora una volta il rispetto delle norme emanate con DPCM del 03 novembre 2020, che nonostante i ripetuti appelli continuano a non essere rispettate da cittadini poco responsabili.

Ribadiamo ancora una volta che è di fondamentale importanza:

1. limitare al massimo gli spostamenti, uscendo di casa solo per motivi di urgenza e stretta necessità;

2. evitare il contatto con persone estranee al proprio nucleo familiare;

3. indossare SEMPRE la mascherina quando si esce di casa, salvo le poche eccezioni previste dal DPCM sopra citato;

4. igienizzare le mani, gli oggetti, le superfici seguendo le indicazioni emanate dal ministero della salute ed ormai da tempo risapute.

Si riporta infine la situazione computata ufficialmente ad oggi e riassunta nel sottostante schema.