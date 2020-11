BAGNARA CALABRA Un secolo di vita per Carmela Luppino, i cento anni festeggiati in famiglia

I 100 anni di Carmela Luppino A Bagnara si festeggiano i 100 anni della signora Carmela Luppino, nata nel lontano 13 novembre 1920. Oggi nel 2020 in piena pandemia non ha perso la sua verve e festeggia un secolo di vita con grinta e tanta voglia di vivere.

Donna risoluta e diretta ha dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia. Il suo segreto sono le preghiere che con costanza ripete più volte al giorno e la positività che emana, incitando tutti a non mollare. Il suo carattere battagliero le da la forza di affrontare qualsiasi cosa. I festeggiamenti in forma privata e con poche persone, a causa del covid, non hanno spento la sua ironia e positività. A portare il saluto dell'intera comunità pellegrinese, anche se in momenti distinti della giornata, Padre Giuseppe Saraceno, il Prof Giuseppe Spoleti, presidente dell'APCSA, e Stefano Monterosso Priore della Congrega di Maria SS Annunziata di cui Carmela, che vive a Pellegrina, è devota fin dall'età di 6 anni.