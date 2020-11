Aggiornamento Covid dal Comune di Bagnara Calabra. Salgono a 27 i positivi

Comune Bagnara Si comunica alla cittadinanza che oltre la ben nota situazione di criticità che ha interessato l'Istituto Comprensivo scolastico Ugo Foscolo (vedasi comunicati precedenti), sono stati comunicati all'ufficio Covid di questo Ente ulteriori casi di positività.



Pertanto la situazione sul territorio ricadente nel nostro comune dalla data del 10/10/2020 ed aggiornato ad oggi 13 novembre 2020 risulta per come di seguito elencato:

- soggetti sottoposti a provvedimento di isolamento domiciliare (al netto dei provvedimenti scaduti o revocati) : 111*

- soggetti attualmente positivi: 27

- soggetti guariti: 9

* non sono computati i provvedimenti di quarantena disposti per i contatti del personale scolastico risultato positivo (docenti ed alunni Istituto Foscolo), si procederà a computarli al prossimo bollettino, ultimato l'iter di notifica delle ordinanze di quarantena.

dal Comune di Bagnara Calabra