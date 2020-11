BAGNARA CALABRA Le misure dell'ufficio covid per contrastare il virus. Attenzione massima sulla scuola e sul personale scolastico

Coronavirus Ultimi aggiornamentiNella giornata di ieri il dirigente dell'Istituto Comprensivo Ugo Foscolo ha comunicato a questo Ente la positività di alcuni docenti e di un collaboratore scolastico, trasmettendo l'elenco delle classi in cui il personale di che trattasi ha esercitato le proprie funzioni, entrando in contatto con gli alunni.

2. si sta procedendo per ogni classe interessata, dove i soggetti positivi sono stati in contatto con gli alunni, ad emettere ordinanza cautelativa di quarantena per n. 14 giorni, che verrà notificata a mezzo mail o tramite operatore di PM.

Nonostante il proficuo impegno del personale dell'Ente che sta operando incessantemente, le operazioni sopra indicate necessitano tempo. Si invitano pertanto le famiglie a tenere in casa i ragazzi ed evitare i contatti, in attesa di ricevere la telefonata dell'intervista e di conseguenza l'ordinanza di quarantena.

In merito alle ordinanze di quarantena si riportano di seguito alcune precisazioni e comportamenti da seguire:

1. Il periodo di quarantena è quello disposto dall’ordinanza sindacale;

2. I Soggetti sottoposti in quarantena devono rimanere a casa, salvo diverse disposizioni ufficiali da parte del Comune di Bagnara Calabra o dell’ASP;

3. Ai Soggetti posti in quarantena, è consentito uscire solo su disposizione delle autorità sanitarie;

4. Si raccomanda di disporre di servizi igienici, ove possibile, ad uso esclusivo, ovvero in caso di uso promiscuo, garantire l'igienizzazione dei locali ultimate le attività d'uso, a mezzo l'utilizzo di presidii igienizzanti a base alcolica o di cloro;

5. di igienizzare più volte durante la giornata le mani, avendo cura di utilizzare detergenti a base di alcol o di cloro.

Si confida nella collaborazione della popolazione per limitare la diffusione della pandemia in corso.