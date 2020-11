GIOIA TAURO Ospedale, incontro a Reggio tra il sindaco Aldo Alessio e il direttore sanitario dott. Antony Bray

Ospedale Gioia TauroQuesta mattina il Sindaco Aldo Alessio ed il Vice Sindaco Valerio Romano, hanno incontrato negli uffici dell'Asp di Via Diana, il direttore sanitario dott. Antony Bray, per discutere della situazione dell'ospedale di Gioia Tauro e sul suo futuro.

Le parti, dopo una intensa discussione, si sono date appuntamento per i primi giorni della settimana entrante, dove il direttore Bray si è impegnato a consegnare al Sindaco un cronoprogramma dettagliato sull'utilizzo attuale dell'ospedale in questa fase dell'emergenza Covid-19, con il pronto soccorso separato, che dovrà continuare a dare i servizi a tutti i cittadini. Il cronoprogramma dovrà contenere anche l'utilizzazione della struttura al termine dell’emergenza Covid-19, per dare ai cittadini la giusta assistenza sanitaria nei settori di rianimazione e di riabilitazione.

L'ospedale e il pronto soccorso, dovranno essere potenziati e migliorati con l'inserimento di nuove unità lavorative (medici, infermieri, OSS) e con tutta la strumentazione adeguata e innovativa necessaria per gestire l'emergenza e rilanciare la struttura nel post Covid-19.