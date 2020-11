VILLA SAN GIOVANNI Coronavirus, saranno intensificati i controlli. Al via il monitoraggio per rilevare i casi di guarigione

Controlli Polizia Locale Oggi non ci sono stati comunicati nuovi casi accertati di positività al covid. Tuttavia per via informale sappiamo di tre casi risultati positivi da test effettuati in strutture private. Il totale complessivo resta quindi 71. È operativo il COC. È stato espletato il servizio di assistenza alla popolazione tramite il numero dedicato 0965.7934249.

L'invito, rivolto a tutti, è quello di osservare la massima cautela per evitare le occasioni di contagio. Ci rivolgiamo soprattutto ed ancora una volta ai giovani ed ai giovanissimi, a cui chiediamo di non abbassare la guardia e di essere consapevoli che purtroppo il virus è ancora presente e può essere pericoloso per tutti ed in particolar modo per le persone fragili ossia per i malati cronici o gravi o gravissimi e per gli anziani, insomma per i nostri genitori, nonni, zii ed amici che si trovano in condizione di fragilità e di minore capacità di resistenza all'attacco virale. Raccomandiamo grandissima attenzione alle misure di igiene profilassi, le uniche armi che abbiamo contro il virus. I casi stanno aumentando pertanto chiediamo, ora più che mai, la massima collaborazione di tutti per il bene della comunità. I dati che quotidianamente arrivano dalla Prefettura indicano un aumento importante dei casi covid. Tante le persone in isolamento ma anche grazie a Dio si iniziano a contare anche dati che accertano la remissione clinica. Bisogna tenere alta l'attenzione. Soprattutto in questi giorni. Pertanto abbiamo ritenuto opportuno effettuare maggiori restrizioni solo ed esclusivamente per evitare ulteriori assembramenti. Saranno intensificati i controlli da parte della Polizia Locale. Ma ognuno di noi deve essere artefice della propria tutela. Vi invitiamo quindi a prestare la massima attenzione e a rispettare le regole. Oggi sono stati chiusi il mercato settimanale e le piazze. Domani ci terrà un incontro con i medici di base e pediatri per capite come organizzare screening territoriale. Da oggi si sta contattando tutti gli accertati positivi per monitorare e rilevare i casi di guarigione.