BAGNARA CALABRA Insegnante positiva al Covid-19. Emesse dal Comune 34 ordinanze di quarantena cautelativa

Comune Bagnara Il Comune di BAgnara Calabra comunica alla cittadinanza che in data odierna il Preside dell'Istituto Comprensivo "Ugo Foscolo" ha comunicato all'Ente la positività di un insegnante non residente in Bagnara, che ha prestato servizio presso alcune classi dell'istituto scolastico (plesso scuola primaria Fraz. Porelli) fino a venerdi 6 novembre.

Sentita l'Unità di gestione emergenza Covid della Prefettura di Reggio Calabria, si è provveduto pertanto ad emettere n. 34 ordinanze di quarantena cautelativa per n. 2 insegnanti e n. 32 alunni residenti in Bagnara: le stesse verranno notificate nella mattinata di domani agli interessati che sono stati nel frattempo informati dal medesimo istituto.

Si è inoltre disposta la sanificazione delle strutture interessate che verrà effettuata nel pomeriggio di domani.

Pertanto la situazione sul territorio ricadente nel nostro comune dalla data del 10/10/2020 ed aggiornato ad oggi 10 novembre 2020 risulta per come di seguito elencato:

- soggetti sottoposti a provvedimento di isolamento domiciliare (al netto dei provvedimenti scaduti o revocati) : 76

- soggetti attualmente positivi: 16

- soggetti guariti: 7