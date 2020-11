Covid, a Scilla 11 casi positivi. 24 ordinanze di quarantena obbligatoria

Pasquale Ciccone - Scilla Sono 11 i casi positivi a Scilla, 5 si sono autodenunciati e si trovano al centro, gli altri invece nella frazione di Melia. Ad annunciarlo sui social il sindaco Pasquale Ciccone che raccomanda a tutti la massima responasbilità. La situazione è in evluzione, e a breve potrebbero esserci ulteriori novità.

<<24 invece - continua il primo cittadino - sono i soggetti posti in quarantena obbligatoria. Ci sono persone che hanno dei sintomi e mi auguro che si affrettino a fare gli accertamenti per non fare dilagare la pandemia. Spero e credo - conclude - che già da domani saremo nelle condizioni di fare i tamponi fuori dall'ospedale di Scilla>>.