Sanità: Il comitato del commercio villese non accetta le scuse, e chiede i danni di immagine per la Calabria

COMMERCIO VILLESEVILLA SAN GIOVANNI - Il comitato del commercio villese non accetta le scuse! "Vogliamo essere risarciti per i danni d'immagine alla Calabria , per quelli sanitari ed economici alle attività commerciali e per tutti quei calabresi presi in giro dalle istituzioni".

La questione della sanità in Calabria, insieme al putrido olezzo e la cortina di fumo che ha invaso in questi giorni la nostra Regione, aumenta la preoccupazione fondendosi alla già precaria situazione economica in cui ci ha costretto la pandemia che ha colpito il mondo intero nell’ultimo anno.

Mai avremmo pensato che le nostre preoccupazioni sul fronte economico-finanziario sarebbero state sovrastate da una situazione sanitaria che non ha precedenti nella storia dell’Italia Repubblicana, affrontata con superficialità da una politica, a tutte le latitudini, che gioca a scaricare responsabilità e manda in scena pietosi teatrini, come quelli visti in questi giorni e culminati in mondovisione nella trasmissione mandata in onda da Giletti su la7.

Ora sappiamo con certezza che la Calabria è stata dichiarata “Zona Rossa” non per il virus che, paradossalmente, dovremmo ringraziare se non avesse mostrato la sua pericolosità, ma per colpa di quanti avevano la responsabilità di rendere questa terra più sicura, di attuare provvedimenti in grado di fronteggiare il rischio epidemiologico, di dare un minimo di serenità alle famiglie ed al settore del Commercio che già soffriva di problemi atavici.

Nemmeno vogliamo citare singoli episodi televisivi, mortificanti soprattutto per chi è spettatore, che suscitano moti di ribellione in un momento nel quale la calma ed il ragionamento dovrebbero accompagnare le persone più responsabili, per affrontare con equilibrio le questioni che ora ci si pongono innanzi e che non possono essere risolti da un “Decreto Ristori” che nemmeno lenisce la devastazione provocata sul fronte economico, mentre l’avanzare del virus troverà una sanità sguarnita.

Non ci sono scuse da accettare, non ci sono perdoni da questuare. Ora, più di prima, occorre che il Governo e la Regione Calabria diano fondo a tutte le risorse disponibili per fermare non solo il virus ma fermare la deriva economica nella quale, improvvisamente, hanno gettato le attività economico-imprenditoriali di questa Regione. Poi verrà anche il tempo delle responsabilità e delle sanzioni.

Ora è una corsa contro il tempo, per dotare la Calabria delle strutture sanitarie, del personale e di una rete medica territoriale necessaria per fronteggiare l’emergenza “COVID”. Sul fronte degli aiuti non basterà più il contentino di un ristoro economico ma occorrerà che tutto l’anno impositivo venga annullato e non sospeso, prevedendo contributi per le aziende anche per le normali utenze, così come per gli affitti e l’introduzione di meccanismi che blocchino i mutui per le imprese e le famiglie.

Non vogliamo e non moriremo di Covid ma nemmeno siamo disposti a morire di fame e d’inedia per incapacità altrui!