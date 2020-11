Bagnara Calabra, altro soggetto positivo al Covid. Al momento sono 16 i positivi

Bagnara Calabra - Piazza Matteotti

Il Comune di Bagnara Calabra comunica alla cittadinanza che in data odierna l'ASP ha comunicato la positività di n. 1 nostro concittadino a seguito di tampone di controllo: si tratta di un soggetto per il quale era stata già disposta la quarantena in quanto familiare di un altro soggetto già positivo al Covid-19.