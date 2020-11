A Villa San Giovanni Maria Grazia Richichi chiude le scuole cittadine

scuole chiuseCarissimi bambini, a voi principalmente rivolgiamo il nostro pensiero, in questo delicatissimo momento, ed alle vostre famiglie che assieme a noi vivono i disagi connessi all’emergenza sanitaria. Nel momento in cui la routine, le certezze sono venute a mancare, tutti, in forma diversa, siamo stati costretti a​ rimetterci in gioco e gestire situazioni nuove e complesse. Conosciamo bene​ ​ il valore della quotidiana relazione fra docenti e studenti, della vita in comune, delle regole condivise, degli apprendimenti costruiti assieme​ che aprono alla conoscenza della vita.

E convinti di questo, assieme amministrazione​ e dirigenti scolastici,​ abbiamo messo in campo le nostre energie nelle operazioni necessarie ad assicurare l’avvio dell’anno in sicurezza. I dati​ attuali​ e la curva dei contagi hanno imposto scelte​ diverse perché il diritto all’istruzione cammina al fianco al​ diritto alla salute, al​ diritto alla vita. Sentiti i medici ed i pediatri del territorio e gli operatori scolastici, la sospensione temporanea delle attività educative e didattiche si è imposta quale scelta necessaria. Faremo quanto è nelle nostre possibilità per assicurare la ripresa di una normalità​ sognata da tutti. Come sempre disponibili ad accogliere​ pareri e suggerimenti, convinti che questo tempo richiede la condivisione di scelte. E' quanto scrive sulla pagina ufficiale del Comune di Villa San Giovanni il sindaco ff Maria Grazia Richichi nel disporre, con apposita ordinanza, la chiusura di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII", della Scuola dell'Infanzia, e dell'Oratorio "Asilo Genova Firenze". Provvedimento in vigore fino al 21 novembre prossimo.