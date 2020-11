SCILLA Il Sindaco chiude la biblioteca, i volontari chiedono il prestito dei libri a domicilio

Biblioteca Scilla Il sindaco Pasquale Ciccone ha disposto la chiusura del castello Ruffo e della biblioteca comunale fino al 3 dicembre come misura di contenimento del contagio. Inoltre, è stato disposto che il personale assegnato al castello venga trasferito negli uffici comunali per essere assegnato temporaneamente ad altri servizi.

Per quanto concerne la chiusura della Biblioteca comunale "Antonia Assunta Paladino" il gruppo di volontari composto dai soci dell'associazione culturale "Clemente De Caesaris", dal Club Unesco di Scilla e dall'Associazione "Santa Giorgia e dintorni", che da mesi opera all'interno della biblioteca, si è reso disponibile a offrire agli utenti il prestito domiciliare dei libri. A quanto è dato sapere il gruppo chiederà al Comune di attivare il servizio e farà presente che già in altre località calabresi è stato attuato questo sistema per dare la possibilità a ciunque di continuare a dedicarsi alla lettura.

"Sarebbe un bel segnale di resistenza - commentano i volontari - in questi tempi difficili. L'Amministrazione Comunale dimostrerebbe di riconoscere la cultura come bene essenziale soprattutto durante questa seconda ondata di pandemia.

Tina Ferrera