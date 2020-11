BAGNARA CALABRA Altro caso positivo comunicato dall'ASP

covid 19Si comunica alla cittadinanza che in data odierna l'ASP ha comunicato la positività di n. 1 nostro concittadino a seguito di tampone effettuato presso laboratorio privato: si è provveduto pertanto ad emmettere ordinanze di quarantena per il soggetto positivo e per coloro che hanno avuto con lo stesso contatto. Dalle notizie apprese dalle strutture di controllo preposte, il soggetto positivo non presenta sintomi importanti e dunque sta bene.

Pertanto la situazione sul territorio ricadente nel nostro comune dalla data del 10/10/2020 ed aggiornato ad oggi sabato 07 novembre 2020 risulta per come di seguito elencato:

- soggetti sottoposti a provvedimento di isolamento domiciliare (al netto dei provvedimenti scaduti o revocati): 42

- soggetti attualmente positivi: 15

- soggetti guariti: 7

Comune Bagnara