Bagnara, Frosina in isolamento volontario. E' venuto in contatto con un soggetto positivo

Frosina Cari concittadini, nella giornata di ieri ho appreso della positività al CoVid – 19 di una persona a me vicina, che fortunatamente sta bene e non presenta sintomi . Nella giornata di ieri mi sono sottoposto all'esame del tampone, del quale sono in attesa del risultato.

In osservanza delle disposizioni in vigore mi sono posto in isolamento domiciliare, in attesa del provvedimento da parte dell’ASP che verrà, per come previsto dalla normativa vigente, ratificato dal Vicesindaco con apposita ordinanza.

Rimarrò quindi a casa per il tempo previsto dalle direttive nazionali e in ogni caso fino a diversa disposizione da parte delle autorità sanitarie preposte al controllo.

Voglio assicurare la cittadinanza che vivo questo momento con serenità in attesa dell’esito del tampone e godo ad oggi di ottima salute. Continuerò, seppur da casa, a monitorare la situazione con il supporto della mia Giunta e degli uffici preposti.

Invito come sempre la cittadinanza a mantenere alta la guardia, rispettando scrupolosamente le misure emanate per il contenimento dell’infezione: solo così possiamo evitare il peggioramento dell’attuale situazione.

Il Sindaco

Rag. Gregorio Frosina