Coronavirus, entra in vigore il nuovo Dpcm: ecco le multe per chi non rispetta le regole

Multe e rischio carcere per chi viola le norme contenute nel nuovo Dpcm anti-Covid. Chi non avrà un valido motivo per circolare, potrà infatti incorrere in una sanzione da 280 euro, che può arrivare a 560 in caso di recidiva. Per chi viola la quarantena è prevista invece la denuncia penale con l'arresto da tre a 18 mesi, a cui si aggiunge una multa che può andare da 500 a 5mila euro. Per potersi spostare sarà necessaria l'autocerficazione, scaricabiledal sito delMinister dell'Interno. I motivi sono gli stessi dei primi mesi della pandemia: lavoro, salute e necessità.