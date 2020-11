Coronavirus, 6 nuovi casi a Villa San Giovanni. Salgono 37 i casi accertati

cov - bagnara Sei nuovi casi. Si tratta di un intero nucleo familiare, 4 adulti e 2 bambini, in isolamento domiciliare da qualche giorno. Il conteggio complessivo della seconda ondata sale a 37 casi accertati.

È già attiva la procedura per il rintraccio dei contatti per isolare eventuali clusters di contagio. Ribadiamo l'invito al rispetto delle misure precauzionali di prevenzione, igiene e profilassi: uso della mascherina, distanziamento sociale, lavarsi spesso e bene le mani, non toccarsi con le mani orecchie, naso e bocca. Non abbassiamo la guardia, la curva dei contagi è in aumento. Si invita la cittadinanza a fare riferimento al proprio medico curante per la corretta gestione dei casi clinici di sospetto covid e quale punto di collegamento fondamentale con le istituzioni competenti Comune, Azienda Sanitaria Provinciale e Forze dell'Ordine deputate all'attivazione degli atti, delle attività, delle procedure amministrative e dei controlli. Consigliamo, in assenza di sintomatologia, la semplice permanenza domiciliare, invece, in presenza di sintomi, soprattutto per i soggetti a rischio (ultrasettantenni o soggetti con pregresse patologie gravi o cardiache o polmonari) di concordare con il medico di famiglia il ricovero in reparto covid.