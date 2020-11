Palmi - Forze ArmateCome ogni anno, questa mattina celebrata a Palmi la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. In forma sobria e riservata a causa delle norme anticovid, è stata posta una corona d'alloro presso il monumento ai caduti, rendendo omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per lo Stato e l'unità d'Italia.

<<Il loro sacrificio - ha detto il sindaco Giuseppe Ranuccio - sia per tutti noi esempio e stimolo per adempiere al nostro dovere di cittadini, specie in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, che richiede senso di responsabilità e determinazione>>.

Red