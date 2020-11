Covid, la Calabria zona rossa, rischia la chiusura

zona rossaLa Calabria va verso un lockdown soft e differenziato. Sarebbero queste le indicazioni che a breve dovrebbero arrivare attraverso il nuovo Dpcm che rafforzerà le misure di contrasto alla diffusione del coronavirus in Italia.

Secondo quanto già si è già appreso il Paese sarà diviso in tre zone (rossa, arancione e verde) in base alla gravità del quadro epidemiologico e sanitario. Le singole Regioni potranno uscire da una zona ed entrare in un’altra al modificarsi dei coefficienti: la decisione in merito spetta al ministro della Salute. Ora resta da capire come sarà suddiviso il Paese nella prima fase di applicazione del nuovo provvedimento.

Sulla base degli indici di contagio, la classificazione più verosimile è la seguente:

Zona Rossa: Lombardia, Piemonte, Calabria, Alto Adige e Val d’Aosta.

Zona Arancione: Puglia, Liguria e Campania.

Zona Verde: il resto del Paese.

I dubbi maggiori riguardano Veneto e Sicilia, in bilico fra zona verde e zona arancione.

Ma cosa cambia a seconda del colore? Ecco quali misure dovrebbero corrispondere a ciascuna zona.

ZONA ROSSA

Spostamenti con autocertificazione non solo durante il coprifuoco notturno (che vale in tutte le zone), ma anche di giorno. Si potrà circolare solo per motivi di lavoro, salute, studio o per necessità improrogabili. A spingere per questa misura è il ministro della Salute, Roberto Speranza, mentre Conte non è convinto.

Chiusi tutti i negozi, compresi parrucchieri ed estetisti. Bar e ristoranti devono tenere le saracinesche abbassate per tutto il giorno. Rimangono aperti solo i servizi essenziali.

Scuola: didattica a distanza dalla seconda media.

Industrie aperte per non danneggiare troppo l’economia: è questa la differenza più importante rispetto al lockdown di primavera.

ZONA ARANCIONE

Bar e ristoranti chiusi per tutto il giorno. Restano possibili solo le vendite da asporto e le consegne a domicilio.

Parrucchieri, barbieri e centri estetici rimarranno aperti.

ZONA VERDE

Le misure previste per la zona verde, com’è ovvio, hanno carattere nazionale: valgono cioè anche nella zona arancione e in quella rossa, a meno di indicazioni più stringenti.

Centri commerciali chiusi nel fine settimana.

Coprifuoco alle 21 o alle 22: si potrà uscire con autocertificazione e solo per motivi di lavoro, salute, studio o necessità improrogabile.

Scuola: didattica a distanza al 100% nelle scuole superiori.

Bar e ristoranti continueranno a chiudere alle 18.

Musei chiusi come cinema, teatri e sale da concerto.

Trasporto pubblico: limite di capienza ridotto al 50% su autobus, metro e treni regionali.