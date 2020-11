Covid-19, altri due casi positivi a Bagnara. Ad oggi 12 i positivi, 2 i guariti, 28 in isolamento domiciliare

Comune BagnaraSi comunica alla cittadinanza che in data odierna l'ASP ha comunicato al Sindaco la positività al Covid 19 di n. 2 cittadini di Bagnara che in ogni qual modo non presentano ad oggi sintomi preoccupanti. Si è provveduto pertanto ad emmettere ordinanza di quarantena per i due concittadini in questione e per i familiari che sono entrati in contatto con gli stessi, per come comunicato dalla stessa Asp.

Pertanto la situazione sul territorio ricadente nel nostro comune dalla data del 10/10/2020 ed aggiornato ad oggi sabato 31 ottobre 2020 risulta per come di seguito elencato:

- soggetti sottoposti a provvedimento di isolamento domiciliare (al netto dei provvedimenti scaduti o revocati): 28

- soggetti attualmente positivi: 12

- soggetti guariti: 2