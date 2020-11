Covid-19, nuovo caso a Villa San Giovanni. Al momento 23 casi accertati, 2 i guariti

Municipio Villa San Giovanni Un nuovo caso. Il conteggio complessivo della seconda ondata sale a 23 casi accertati di cui 2 guariti. Anche l'ulteriore paziente positivo si trova in isolamento domiciliare da giorni.

È già attiva la procedura per il rintraccio del contatti per isolare eventuali clusters di contagio. Ribadiamo l'invito al rispetto delle misure precauzionali di prevenzione, igiene e profilassi: uso della mascherina, distanziamento sociale, lavarsi spesso e bene le mani, non toccarsi con le mani orecchie, naso e bocca. Abbiamo contattato tutti i medici di medicina generale ed i pediatri operanti a Villa San Giovanni per attuare un protocollo per la gestione dei casi positivi e le misure di prevenzione e nei prossimi giorni si terrà una riunione operativa presso la sede comunale, nel pieno rispetto della normativa anticovid, con i vertici dell'ASP, le dirigenti scolastiche, una delegazione dei medici e dei pediatri per decidere, programmare ed attuare le misure di prevenzione e di controllo specifiche per il territorio villese. Non abbassiamo la guardia, la curva dei contagi è in aumento.

