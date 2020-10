Rifiuti ammassati presso la storica fontana a Solano, Locride Ambiente: "nessuna responsabilità da parte dell'azienda"

In riferimento alla foto-notizia, pubblicata oggi sulla Vostra testata on line, attraverso la quale un lettore denuncia una situazione di degrado nei pressi della fontana storica di Solano, importante frazione del comune di Bagnara, Locride Ambiente SpA, in qualità di azienda titolare dell'appalto di raccolta in quel territorio, precisa che l'ammasso di rifiuti, oggettivamente inaccettabile, che si produce, non è responsabilità della stessa.

La notizia, infatti, potrebbe indurre in errore i cittadini, in quanto si potrebbe pensare che la presenza sconsiderata di rifiuti sia addebitabile ad un disservizio di Locride Ambiente SpA. La società desidera, invece, sottolineare, che la raccolta, secondo calendario, è giornalmente garantita anche nella frazione di Solano. Pertanto Locride Ambiente SpA manifesta la propria indignazione per quanto quella foto rappresenta. La quantità di buste con rifiuti accertata è, pare evidente, l'effetto di una sconsiderata quanto incivile abitudine di soggetti non registrati e non residenti, che abbandonano sulla strada, non potendo servirsi degli appositi mastelli, di tutto.

Nell'ultimo mese gli operatori di Locride Ambiente hanno provveduto anche nel punto della fontana storica, in via eccezionale, alla raccolta dei rifiuti abbandonati e non contenuti nei mastelli. Dopo solo pochi giorni, si è tornati alla situazione denunciata dal Vostro lettore, che nel gruppo dirigente dell'azienda provoca rabbia e indignazione. Locride Ambiente SpA è, come sempre, assolutamente disponibile ad ogni forma di collaborazione, ed invita, nella fattispecie, i molti abitanti di Solano a segnalare ogni anomalia e comportamenti illegali. L'abbandono di rifiuti in zone non autorizzate è un reato.

Inoltre, Locride Ambiente SpA auspica che non si verifichino strumentalizzazioni di nessuna natura rispetto alla dedizione che gli operatori dell'azienda garantiscono ogni giorno nello svolgimento del loro lavoro.

