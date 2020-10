BAGNARA CALABRA Pro Loco alle urne, intervista al Presidente Bruno Ienco

Ienco - Pro Loco Dopo Carmelo Dominici tocca al Presidente Bruno Ienco, in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Pro Loco, parlare di programmi, idee e progetti per il prossimo quadriennio.

Ienco si propone in continuità con quanto realizzato in questi anni, con due o tre iniziative da sviluppare in futuro e a cui tiene particolarmente. La gestione del Castello Ducale dei Ruffo di Bagnara, monte Cucuzzo, un maggiore coinvolgimento dei soci, e l'apertura ai giovani come momento qualificante della prossimo mandato.