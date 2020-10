Coronavirus, due nuovi casi a Taurianova

Covid-19Dopo la breve tregua di ieri, oggi si continuano a registrare due ulteriori nuovi casi di contagio da Covid-19 di cittadini residenti nel nostro comune. Le Autorità preposte comunicano che si tratta di persone appartenenti a nuclei familiari già posti a regime di isolamento o quarantena domiciliare. Le loro condizioni di salute sono attualmente tali da consentire il trattamento domiciliare.

Intanto è di pochi minuti fa la notizia dirmata dal Presidente della Regione Calabria dell'emanazione di una ulteriore Ordinanza, la n. 83 di oggi, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. limitazione agli spostamenti delle persone fisiche e sospensione delle attività scolastiche in presenza, nei Comuni identificati come “zona rossa” di Giffone (RC), Caccuri (KR) e nei Comuni di identificati come “zona arancione” di Mangone Rovito, Spezzano della Sila e Zumpano (CS), Anoia, Rosarno e Taurianova (RC)."