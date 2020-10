A Bagnara Calabra capolavoro di Primo Panciroli in pericolo

Incoronazione della Vergine primo panciroliVa segnalata una situazione divenuta graverrima che sta accadendo nella chiesa del SS. Rosario di Bagnara Calabra. Le recenti piogge hanno acuito quanto più volte lamentato, da parte dei fedeli e non,verso l’Arciconfraternita e verso le diverse autorità.

La recente ri-scoperta e ri-valutazione di un importantissimo pittore tramite la pubblicazione del libro sull’artista Primo Panciroli, consente di sottolineare le problematiche in cui versa la chiesa medesima. Molti dei dipinti sono in precarie condizioni. Altri manufatti sono ormai decadenti se non perduti. La sagrestia dipinta su impulso del Panciroli ad opera del pittore Cristina ed altri si sta letteralmente sfaldando. La stessa stabilità andrebbe riconsiderata a fronte delle conoscenze della vetustà del fabbricato e delle modalità della sua costruzione. Il tetto versa ormai in condizioni a dir poco precarie. Con le accennate piogge si è verificata una grave infiltrazione d’acqua che ha interessato il dipinto “L’Incoronazione della Vergine” del Panciroli ! L’affresco che già accusava il correre del tempo con qualche lesione e decadimento di colore è ormai alla mercè di infiltrazioni d’acqua ed umidità con le conseguenti prevedibili situazioni di muffa e scostamento di colore. Il capolavoro appare abbandonato ad un triste destino di incuria e di sottovalutazione dei danni in corso.

Incoronazione della Vergine Primo Panciroli

L’immagine che viene proposta è drammatica! Bisogna urlare e prendere provvedimenti immediatamente! Almeno riparare il tetto! Ogni secondo è prezioso. Le uniche, immortali, ricchezze del paese con la loro storia rischiano il tracollo. Non vi può essere giustificazione ad una situazione nota da tempo e sulla quale non si è provveduto. Ho visionato relazioni sullo stato generale e visionato filmati e foto sullo stato del tetto, ma tutto è rimasto invariato. Ci si rende conto quanto può costare un restauro? Se possibile!? La nostra Bagnara e quella dei nostri Avi sta per essere offesa ancora una volta. Ad ognuno di noi la responsabilità che l’irreparabile non accada.

LETTERE AL DIRETTORE

Antonino Pasquale Calabrò