SCILLA Viabilità comunale, approvato progetto per i lavori di ripristino

scilla - lungm E' stato approvato dalla Giunta il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale. Nominato respinsabile unico del procedimento l'architetto Bruno Doldo, resposabile dell'Ufficio tecnico. Il progetto prevede la realizzazione di interventi di manutenzione della pavimentazione del lungomare Cristoforo Colombo, con l'ammodernamento del manto stradale e l'apposizione della nuova segnaletica e altri piccoli ripristini.

L'importo dell'appalto è di 45mila euro. Si tratta di un finanziamento assegnato ai Comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficentamento energetico, al rispramio energetico degli edifici pubblici e di edilizia pubblica, all'installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. Inoltre i contributi possono essere destinati anche a interventi in materia di mobilità, adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

I lavori sul lungomare non interesseranno invece il marciapiede, ristrutturato durante l'ultimo intervento di restyling della Via marina, dove il ristagno delle acque meteoriche produce la formazione di ampie pozzanghere.

Tina Ferrera