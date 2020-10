Poste italiane, arrivano i tricicli elettrici per i postini di Reggio Calabria

tricicliMartedì 27 ottobre, alle ore 10,30 in piazza Duomo a Reggio Calabria, Poste Italiane presenterà i primi motorini completamente elettrici, concepiti per rendere ecologica, agevole e sicura la consegna dei pacchi nelle varie città.

L’iniziativa rientra in un più ampio progetto che prevede il rinnovo dell’intera flotta aziendale con l’obiettivo di ridurre del 40% le emissioni inquinanti ed è parte del programma di “dieci impegni” per i Comuni Italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” lo scorso ottobre a Roma.