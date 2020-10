Coronavirus, 18 casi a Palmi e 3 a Taurianova

Crescono i contagiati a Palmi (18) e Taurianova (3). «Si tratta di soggetti posti immediatamente in isolamento domiciliare e di cui è stata ricostruita la rete dei contatti – spiega il primo cittadino palmese – Viviamo momenti di grande preoccupazione e invitiamo tutti, ora più che mai, a rispettare tutte le norme anticontagio. È importante non abbassare la guardia per non ripiombare in una situazione critica: proteggiamoci e proteggiamo gli altri».

Ancora contagi anche a Taurianova. Biasi, ha comunicato attraverso un post su Facebook altri 3 casi, due dei quali appartenenti allo stesso nucleo familiare e già sottoposti a regime di quarantena. «Si rassicura che, come da protocollo di sicurezza, è già stata ricostruita la catena dei contatti e che tutti gli interessati sono stati prontamente contattati ed avvisati dalle Forze dell’Ordine – afferma Roy Biasi – Si richiama l’attenzione della popolazione, anche in questa ulteriore occasione, sull’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione, sull’osservanza delle corrette norme di igiene e sul rispetto del distanziamento interpersonale, unici rimedi efficaci ed attualmente conosciuti per contrastare il diffondersi del Coronavirus Covid-19».