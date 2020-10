CITTANOVA Ci sono 4 nuovi casi positivi, di cui tre del Liceo Scientifico

Il sindaco di Cittanova Francesco Cosentino in un video nella pagina social, comunica la positività al Covid di quattro soggetti. Si tratta di un uomo che vive a Roma e di tre studenti che frequentano il Liceo Scientifico i quali provengono dai paesi limitrofi. Il sindaco ha invitato alla calma rassicurando tutti perché sono stati già attuati i protocolli sanitari.

I ragazzi del Liceo riguardano tre classi e sono la I c, II i e la III e. I ragazzi sono già stati messi in quarantena, mentre gli insegnanti che altro personale scolastico siccome hanno utilizzato i dispositivi di protezione per loro non c’è problema. Ha invitato gli altri alunni del Liceo di andare a scuola in quanto è tutto sotto controllo.

Il sindaco parla di una “situazione esplosiva” per il sovraccarico di lavoro. Il sindaco ha poi affermato in una riflessione che ci sono forti criticità per quanto riguarda i trasporti pubblici per le scuole superiori per il sovraffollamento e perché mancano i controlli. In quanto non viene utilizzata la mascherina e vengono meno le distanze di sicurezza anti contagio.

Un appello lo fa anche i commercianti ambulanti di utiluzzare la mascherina così come anche a chi si approccia con loro. Debbono esserci dei comportamenti rispettosi affinché si scongiurano delle chiusure.

Infine ha parlato di una riunione con i sindaci della Piana che, vista la criticità dei contagi che riguarda tutto il territorio reggino, non ha escluso degli interventi mirati in sintonia con gli altri primi cittadini ai fini della tutela della salute di tutti.

