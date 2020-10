POLISTENA Coronavirus: quarantena per una classe dell’indirizzo Linguistico

Dott.ssa Francesca MorabitoIl Dirigente Francesca Morabito: «Situazione sotto controllo, necessariala prudenza e il rispetto delle norme igienico - sanitarie»

Uno studente del nostro Liceo, indirizzo Linguistico, ospitato nella sede di Via Vescovo Morabito, è risultato positivo al Covid- 19. La comunicazione, giunta nella giornata di ieri, ha permesso di attivare il protocollo previsto dalla normativa e di porre in quarantena la classe e i docenti. Si tratta, in tutto di dieci professori e 18 studenti. Già nelle prime ore di oggi si è provveduto alla sanificazione dei locali per la messa in sicurezza dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico, Francesca Maria Morabito, secondo quanto stabilito dal protocollo emergenziale ha trasmesso i dati dei soggetti in quarantena all’autorità sanitaria competente che provvederà agli interventi del caso. Della questione sono stati interessati l’amministrazione comunale di residenza dell’allievo e il Sindaco del Comune di Polistena.

Il Dirigente Scolastico rammenta alla comunità scolastica l’importanza dell’uso della mascherina e del rispetto delle norme igienico sanitarie secondo il regolamento d’Istituto e invita alla prudenza anche nelle attività private al di fuori dell’orario scolastico.