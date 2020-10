BAGNARA CALABRA Covid-19, alunno positivo al Liceo, attivata la didattica a distanza

fermi bagnara Il Liceo "Fermi" di Bagnara Calabra chiude le porte e attiva la didattica a distanza, almeno fino al 22 ottobre prossimo. E' quanto deciso dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Graziella Ramondino a seguito della positività al covid-19 riscontrata a un alunno della classe VC.

Quarantena per la classe e per tutto il corpo docente in attesa dei test previsti dal protocollo e dalle normative. Scuola sotto pressione quindi; è il secondo caso che interessa l'Istituto d'Istruzione Superiore della cittadina della Costa Viola, e nonostante le comunicazioni ufficiali latitano già da ieri a Bagnara circolavano voci su presunti casi di positività al covid-19.

