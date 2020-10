Ricordo di un uomo perbene

Grio di Peppino Maisano

In cattività o quasi per il Covid-19, è il tempo in cui si è in cerca ovunque di sperate opportunità per intrecciare discorsi rivolti e appoggiati sui contagi della giornata, sugli improbabili effetti delle cure disponibili, e sul vaccino che ancora purtroppo non c’è, né tanto meno esiste una data anche probabile di presentazione.

Le perplessità legittime un po’ generali sul sistema sanitario nazionale, per le prestazioni rese nella prima fase della pandemia e fino ad oggi, spingono opinioni e commenti verso le inevitabili esaltazioni del passato: sul come le cure e gli ospedali in altri tempi fossero aperti e tempestivi al servizio della gente, e quanto e come alcuni operatori della sanità siano stati fortemente radicati e legati al territorio con spirito del dovere.

Non a caso i commenti si fermano sulla figura del Farmacista, sulla sua importante funzione all’interno di una comunità e sul suo operato. E manca poco o niente per riandare indietro al tempo in cui la nostra Farmacia locale nasceva al suo primo impianto e il titolare di allora con coraggio e abnegazione si insediava a Pellegrina offrendo alla nostra gente la sua passione di uomo-signore, e il suo profilo professionale di tutto rispetto.

Intendo il Farmacista Dr. Giuseppe Rosario Grio, primo titolare nella gestione della nostra prima Farmacia rurale delle Frazioni, spinta a nascere grazie alla sua personale offerta e disponibilità, e localizzata in Pellegrina sulla via ex Provinciale(oggi di fronte alla sede del Circolo Ambiente, Cultura, Sport etc), del quale alcuni mesi fa è ricorso il 35esimo anniversario dalla scomparsa(23 febbraio 1985).

Meritevole a unanime parere, il Dr. Grio va ricordato innanzi tutto per l’esempio di attaccamento e di dedizione rivolto ai nostri paesani di quel tempo, e in secondo luogo per il doveroso tributo di riconoscenza e di affetto che tutti gli dobbiamo.

Non era di natali bagnaresi, sebbene lo sia diventato di fatto e diritto appena giunto a Bagnara stabilendosi nel nostro territorio. Nato a Cosoleto, propaggini aspromontane, figlio di Giuseppe e di Parisi Rachele, piccoli proprietari terrieri, il futuro Farmacista era arrivato come ultimo e unico figlio maschio in una famiglia di quattro figli: lui Giuseppe Rosario, Maria Antonia, Rosina e Giuseppina.

Col ricavato sicuro dei fondi, i genitori avevano deciso di indirizzare l’unico figlio maschio agli studi per cui Giuseppe Rosario, dopo le fatiche del liceo, approdò in una delle migliori università d’Italia, la Federico II° di Napoli, che a quel tempo(1916-17) passava nel generale giudizio del mondo universitario come faro del sapere classico-giuridico e scientifico non soltanto per il Sud del Paese.

Studente universitario lontano dalla propria terra e dalla famiglia il futuro Farmacista si arruolò volontario col grado di sottotenente nella 1.a Guerra Mondiale, rimanendo ferito in operazione bellica che gli procurò il riconoscimento di “Cavaliere di Vittorio Veneto”. Partecipò da legionario fiumano(1919) alla spedizione dannunziana su Fiume allorché si aprì la contesa territoriale tra Italia e Jugoslavia sull’importante città croata situata nel Golfo del Quarnaro. In seguito, da integrato pellegrinese e durante la 2.a Guerra Mondiale, fu richiamato alle armi nel conflitto che mai accettò e che subì nel rifiuto dei sensi e della mente.

Nel soggiorno a Napoli gli spazi ideali e scientifici del giovane cosoletano si allargano e la sua naturale tendenza all’indagine e allo studio si concretizza con varie pubblicazioni scientifiche, fatte in periodi diversi, che richiamo per conoscenza dei lettori: la pubertà muliebre - fisiopatologia ed eugenetica – (1928); la polmonite crupale – nota clinica – (1928); la patogenesi del diabete mellito(1928); la cura odierna della polmonite crupale; il diabete mellito – diagnostica clinico-biologica; la cura insulinica e dietetica nel diabete mellito; l’isterismo in famiglia o in società(sintomatologia – diagnostica e cura), nonché altri dieci elaborati incentrati sui temi dell’isterismo, dell’ipnotismo, della metempsicosi e del tumor cerebri frontalis che ometto di citare per necessario risparmio di spazio.

A Napoli lo studente futuro Farmacista Grio incontra Randolfo Pacciardi, suo coetaneo, col quale stringe rapporti di amicizia e culturali, oltre che di visione e condivisione della situazione politica generale del momento e del forte comune sentire che spinge entrambi verso l’antifascismo ancora in embrione, ma già nascente su scala nazionale e in qualche piega governativa.

Pacciardi, mazziniano e repubblicano fervente, futuro Segretario del PRI e futuro membro della Costituente, ministro più volte in vari dicasteri dei futuri governi De Gasperi che si insedieranno alla fine del 2° conflitto mondiale, dopo il Referendum e di seguito alla caduta del fascismo e alla cacciata dall’Italia dei tedeschi, inculca in Grio il seme della passione politica introducendolo nel Partito Repubblicano Italiano dove con lui operano Reale, Rossetti, Facchinetti, La Malfa ed altri.

Da Pacciardi il giovane Grio riceve e introita il sentimento dell’amor patrio e il fervore del combattente che lo trascinano velocemente nel solco dell’interventismo militare attivo, anti-camera all’arruolamento volontario nel 1° conflitto mondiale, le cui tracce, mai scomparse, fanno scattare per lui il richiamo alle armi nel 2° conflitto mondiale contro gli alleati, quando era già a Pellegrina sposato a Maria Ventra originaria di Sinopoli e imparentata a un noto medico del luogo, che morì prematuramente nei giorni antecedenti il Natale del 1945.

La farmacia rurale, ubicata di norma in piccoli agglomerati, ha una sua importante funzione sociale e rappresenta spesso l’unico presidio sanitario esistente e disponibile su territorio privo di altri servizi al quale il cittadino può rivolgersi 24 ore al giorno per l’intero anno, non solo per i medicinali di cui ha necessità, ma anche per eventuali altri interventi emergenziali e di prima assistenza.

Consapevole di tale responsabilità e di siffatti doveri, il Dr. Grio, per meglio rafforzare se stesso nel rapporto con i gravosi obblighi che gli derivano dalla gestione della farmacia, nonché per ripristinare una ottimale serenità di animo e di spirito nel 1948 convola in seconde nozze con Caterina Altomonte(da Palizzi), responsabile del locale Ufficio Postale, che l’anno successivo gli dà il figlio Franco, unica stampella umana e sostegno morale per la famiglia e della sua esistenza.

Stabilitosi a Pellegrina con l’intento di offrire al territorio e alla gente il meglio delle sue capacità, per più integrarsi col tessuto paesano operoso e vivace di quel tempo, mette a disposizione dei cittadini e delle loro esigenze di svago nel tempo libero la sua naturale verve espressiva alimentata e affinata nel soggiorno napoletano all’arte della commedia popolare dei grandi maestri partenopei.

Avvia quindi un sodalizio col Parroco della Parrocchia Don Giuseppe Tuzzo e col medico Dr. Domenico Capomolla per organizzare e dirigere una compagnia di filodrammatica locale composta di elementi preparati a interpretare ruoli ambo i generi, che sotto la sua regia interpretano parti di commedie e drammi scritti da lui e dal Dr. Capomolla, poi recitati al pubblico nel locale di proprietà della Famiglia Candido, situato nell’ingresso a dx dell’omonima residenza con parco.

La mia conoscenza da vicino col Dr. Grio risale alla metà degli anni 60, dopo essermi trovato ragazzo prima e giovinetto dopo, chissà per quante diecine o centinaia di volte, nella sua farmacia ad acquistare medicine.

Di questo primo periodo, quando non esistevano ancora né carta fine-lucida d’incarto con sopra stampato il logo del titolare e le bustine di plastica, ricordo nettamente due caratteristiche del Dott. Grio tra loro strettamente legate e divergenti: il suo sorriso accattivante, e mite, e il limite visivo alla stregua del parossismo sensoriale o genetico nell’avvolgimento dei prodotti richiesti dagli acquirenti. Taglia e ritaglia, partendo da un doppio foglio, lui finiva spesso a non farcela ad avvolgere neanche un minuto oggetto; e molte volte si trovava a rimanere col nulla di fatto in mano per dovere ricominciare daccapo col sorrisetto agli occhi a ripetere l’identica operazione di prima sotto lo sguardo incredulo e il volto ormai straniato di chi aspettava di riceversi il plico.

Il Dr. Grio, acuto osservatore non soltanto degli avvenimenti nazionali e mondiali dell’epoca, ma anche attento e fine censore delle vicende amministrative di casa nostra, non aduso per sua natura ai lisciamenti, agli inchini o alle levate di cappello davanti a nessuno per via di un carattere fermo, forgiato alla sapiente scuola contadina cosoletana segue in disparte e con attenzione i fatti del nostro Comune, ma finge di non sapere, per non apparire ingombrante neanche con me che in quegli anni dei nostri incontri ero diventato anch’io figura del dibattito politico locale.

Se di rado avanzava, lo faceva con garbo, stile e molta discrezione, incominciando a parlarmi di sé, degli avvenimenti nella Napoli del 1° conflitto mondiale e del dopoguerra, dove e quando il dibattito politico divampava e accendeva gli animi, e il mondo della cultura e le coscienze si aprivano al furore dei sentimenti patriottici e della lotta politica intesa come escusivo mezzo lecito per rovesciare le parti e le sorti della società futura.

Queste idee e tali sentimenti confrontavamo quando camminando insieme sulle vie Carbone e Provinciale (Calcara) di Pellegrina, discutevamo per concludere sul del mai da lui accettato e gradito Ugo La Malfa.

Ci incontravamo nei sabati e nelle domeniche intorno a mezzogiorno a Grimoldo, al bar di Cecè dove campeggiava l’edicola dei giornali, aperti non soltanto ai clienti del bar. Quando arrivavo lo trovavo sempre impegnato a sfogliare quotidiani e a scrivere appunti su pezzetti di carta che con cortesia chiedeva al titolare e poi conservava in tasca con cura.

Comprava Gazzetta del Sud, non sempre o spesso “La Voce Repubblicana”, quotidiano di partito espressione del suo credo politico che non condivideva per le scelte lamalfiane, secondo lui molto sbilanciate su una linea politica di incondizionato appoggio alla stretta alleanza DC-PSIPSDI allora dominante.

La sua serenità di animo e di mente durò fino a quando fu lasciato lavorare nella sua farmacia di Pellegrina. Ma quando, sul finire degli anni 50 -primi anni 60 -, lui ha dovuto lasciare Pellegrina per la nuova sede di Porelli – istituita all’uopo - si adombrò parecchio(me lo raccontava durante le nostre chiacchierate) e si portò fino alla fine del servizio e anche per il seguito, l’amaro acido resistente per una separazione mal digerita, subita con riluttanza e sofferenza.

La morte lo raggiunse il 23 febbraio1985, all’età di 87 anni non ancora compiuti, nella sua casa di Pellegrina, una palazzina popolare condominiale situata nel complesso affacciato a monte sulla via Torino e dal lato opposto su mare aperto e lontano ma chiaro e in vista fino a Vulcano e alle Isole Eolie. Fu assistito e confortato amorevolmente dalla moglie Caterina e dal figlio Franco, già aiuto medico del titolare in procinto di lasciare il servizio a Pellegrina, nonché stimato chirurgo, dagli anni 90 fino a pochi mesi addietro, dell’ospedale “Policlinico Madonna della Consolazione” di Reggio Calabria.

Il Dr. Grio non ebbe purtroppo la meritata gioia di poter vedere il figlio intento nell’esercizio della professione medica con il merito che tutti abbiamo potuto stimare e apprezzare sul campo. Né tanto meno poté consigliarlo o semplicemente osservarlo nell’opera e nell’impegno ospedaliero che svolse con perizia egregia, perché la vita sovente nega all’uomo il piacere al gusto del sopore dei frutti buoni del proprio sacrificio. Avesse avuto in dono altro tempo da vivere, di certo, oltre l’intima soddisfazione che di diritto come padre gli spettava e l’orgoglio che Franco gli avrebbe regalato per l’abbondante umiltà dal suo esempio scaturita, gli sarebbe sicuramente servito a definitivamente dimenticare l’acre ricordo lontano dell’allontanamento da Pellegrina che l’opera del figlio, senza farla apposta, ha totalmente e per sempre cancellato.

Le sue esequie furono celebrate all’insegna della sobrietà come sobri erano stati lo svolgersi della sua vicenda terrena e il suo stile. In segno di partecipazione commossa e come estremo saluto improntato a dovuta vicinanza, quel pomeriggio io offrii la mia spalla alla bara per portarla dalla chiesa al carro funebre.