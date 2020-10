BAGNARA CALABRA Isola pedonale, arriva la proposta di prolungarla fino al 31 dicembre 2020

Isola Pedonale - PrlE dopo i commercianti che hanno scritto al Sindaco chiedendo la riapertura immediata del Corso Vittorio Emanuele, arriva la lettera di un numeroso gruppo di titolari di attività commerciali ubicate sullo “stradone” che invece chiedono il prolungamento dell’isola pedonale fino al 31 dicembre 2020.

Nella missiva viene ribadito che <<l’isola pedonale è il più bel biglietto da visita che un paese a vocazione turistica possa avere. Dare la possibilità ai visitatori e turisti di passeggiare in assoluta tranquillità per la via principale e commerciale è un obiettivo che qualunque Amministratore deve prefiggersi di realizzare. Passeggiando si ammira l’ambiente circostante, le vetrine dei negozi, si assaporano gli odori provenienti dai bar, si ammira la vita cittadina e la bellezza di piazze e viuzze. E davanti a tutto ciò è inevitabile l’acquisto di prodotti tipici, un souvenir, un caffè, un aperitivo, un regalo. Oltre che ad essere bella esteticamente, un isola pedonale è lo strumento giusto per innescare un circolo virtuoso economico a beneficio di tutti>>.

E ancora <<Sappiamo benissimo che il problema “parcheggi” attanaglia ormai da tantissimi anni la nostra bella cittadina ma crediamo che con la giusta collaborazione si può arrivare ad un “compromesso” in grado di accontentare sia i commercianti che i potenziali turisti e acquirenti. Una valida soluzione sarebbe quella di istituire parcheggi a pagamento o a disco orario per dare così la possibilità all’Ente di “fare cassa” e avere liquidità da investire nel territorio e dall’altro si da la possibilità a tutti di recarsi dal proprio commerciante di fiducia e parcheggiare nelle sue prossimità giusto il tempo necessario all’acquisto della merce. L’organizzazione di navette per tragitti più lunghi ( Ceramida – Pellegrina – Porelli) consentirebbe addirittura a tutti di muoversi liberamente senza usufruire dell’autovettura (ove possibile) con conseguente miglioramento del livello di traffico in città e salubrità dell’ambiente>>.

Nella lettera vengono evidenziate anche le difficoltà legate al Covid <<L’anno 2020 è stato un anno funesto sotto ogni punto di vista. Sul piano economico, la stragrande maggioranza degli esercizi commerciali, ad eccezione di fruttivendoli, macellerie, supermercati, e farmacie, è stata costretta a rimanere con le serrande abbassate per circa tre mesi. Periodo di chiusura, questo, che ha lasciato segni indelebili e criticità economiche di difficile risoluzione, almeno nell’immediato. I sussidi ricevuti dal Governo centrale non sono stati sufficienti per coprire l’ingente perdita economica subita (e certificata) ma nonostante tutto siamo stati bravi e tenaci abbastanza da riaprire le porte delle nostre attività e risollevarci come meglio abbiamo potuto. Una delle forme di contributo concesse a noi commercianti dal Governo centrale è stata l’esnero del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, agevolazione estesa fino al 31 dicembre 2020. Per quale motivo dobbiamo rischiare di veder anticipare l’eliminazione dell’isola pedonale quando potremmo, per la prima volta, estenderla al 31 gennaio e attuare finalmente i famigerati programmi volti alla destagionalizzazione turistica come eventi, spettacoli, e manifestazioni autunnali. Vi è anche da considerare che quest’anno l’atteso evento del Premio Mia Martini ricadrà nel mese di dicembre e sappiamo tutti che ogni anno questa tre giorni in onore della grande Mia Martini e sapientemente organizzata da Nino Romeo, porta a Bagnara ospiti illustri e attira visitatori provenienti da ogni dove. E dicembre è anche il mese per eccellenza dei nostri torronai che iniziano la produzione e la vendita del famoso torrone di Bagnara IGP. Non crede signor Sindaco che, quasi quasi, quest’opportunità fornita dallo Stato a fronte di una pandemia catastrofica, altro non è che un banco di prova per poter finalmente animare i periodi di bassa stagione e innescare finalmente quel volano di crescita turistica tanto auspicata ma mai attuata? Si dice che nelle avversità si prospettano le più grandi opportunità. Le avversità ci sono state, la lungimiranza non ci manca e vediamo nell’isola pedonale un’opportunità futura di crescita econmica e turistica del nostro paese. Perché non tentare?>>

Red