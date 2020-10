Nuovo caso di positività al Coronavirus a Bagnara Calabra. Quattro soggetti posti in quarantena domiciliare

cvid - - Il Sindaco di Bagnara Calabra a seguito delle comunicazioni ricevute dall'ASP di Reggio Calabria Dipartimento di Prevenzione acquisite dal'Ente in data 14 ottobre 2020, ha provveduto nella giornata odierna ad emettere ordinanze di quarantena domiciliare nei confronti di quattro persone, residenti nella nostra cittadina.

La misura di isolamento si è resa necessaria a seguito dell'accertamento della postitiva al Covid-19 per 1 persona, fino a nuova comunicazione dell'ASP di Reggio Calabria Dipartimento di Prevenzione. Per le altre quattro persone che sono entrate in contatto con i soggetti positivi, è stata disposta la ordinanza di quarantena di 14 giorni, come richiesto dall'ASP di Reggio Calabria Dipartimento di Prevenzione, i quali saranno sottoposti ad acertamenti sanitari.

