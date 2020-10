BAGNARA CALABRA Alcuni commercianti chiedono la riapertura del Corso Vittorio Emanuele

isola ped Hanno cercato di farsi sentire in tutti i modi, chi singolarmente, chi attraverso gli organi di stampa, chi interloquendo direttamente con il Comune. Ma evidentemente tutto questo non è bastato se adesso un gruppo di commercianti ha deciso di rivolgersi a un legale per far giungere la propria voce a palazzo San Nicola. Il motivo del contendere è l'isola pedonale, da sempre motivo di discussione tra favorevoli e contrari, e da sempre croce e delizia di ogni amministratore comunale che negli anni si è confrontato con questa problematica.

A dire il vero i commercianti sono stati sollecitati dalla stessa Amministrazione Comunale, che in un recente incontro ha chiesto loro di formulare una richiesta, tra l'altro già nota agli esponenti politici, e che consiste nel chiedere la riapertura al traffico veicolare del Corso Vittorio Emanuele II. I motivi, sintetizzati nella missiva inviata al Comune, evidenziano il danno economico per i commercianti, penalizzati dall'impossibilità per i propri clienti di recarsi agevolmente presso i vari esercizi commerciali ubicati sullo "stradone". I Comercianti sottolineano, tra l'altro, che la mancanza di parcheggi spinge avventori e clienti ad optare per altre attività situate altrove. Inoltre viene denunciata l'inottemperanza della stessa ordinanza con la quale è stata istituita l'isole pedonale, laddove prevedeva lungo le traverse la predisposizione di parcheggi dedicati al commercio al dettaglio, e mai realizzati.

<<In un periodo caratterizzato dalla ben nota "crisi economica" - viene evidenziato nella lettera inviata al Comune - generata dall'emergenza coronavirus (che ha investito ogni settore commerciale, e in particolare, i piccoli commercianti) non può certamente accettarsi passivamente che un'intera economia locale possa essere ulteriormente e definitivamente intaccata da una iniziativa politica, rivedibile e corregibile. Del resto, tale misura sta determinando una evidente disparità di trattamento tra i vari commercianti, favorendo quelli legati al settore dell'intrattenimento/ristorazione - interessati al mantenimento dell'isola pedonale - a scapito dui tutti gli altri che, invece, auspicano un immediato ritorno alle condizioni di "normalità">>. I commercianti, pur dicendosi disponibili ad ogni ulteriore confronto in merito alla problematica, si dicono pronti ad intraprendere ogni utile azione per la tutela dei propri interessi. Insomma, si ha la netta impressione che la questione dell'isola pedonale farà ancora discutere e che favorevoli e contrari continueranno a far sentire le proprie ragioni, in attesa che le istituzioni comprendano che serve un intervento politico e provvedimenti che contemperino le esigenze di tutti.

Carmelo Tripodi