Covid-19, a Sant'Eufemia chiuse due classi della primaria. A Sinopoli i positivi sono adesso 43

C’è un altro centro della fascia reggina pre aspromontana che preoccupa, dopo la città di Sinopoli. È Sant’Eufemia d’Aspromonte dove i casi di positività al Coronavirus sono diventati 17 e dove due classi della scuola primaria sono in isolamento dopo che 4 alunni sono risultati positivi. Non destano preoccupazione le loro condizioni di salute ma si è resa necessaria la quarantena sia per gli alunni delle due classi che per la segreteria. Un dipendente, infatti, è risultato positivo al Covid 19. L’ipotesi di una zona rossa anche a Sant’Eufemia non è poi così lontana.