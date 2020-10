BAGNARA CALABRA "Nella mia Città" al lavoro per rimpiazzare le piantine in Via Marina

Vasi - Nella mia CittàIn questo mese di ottobre una domenica di sole e un mare cristallino hanno regalato alla cittadina tirrenica una seconda primavera. L’associazione Nella mia città, grazie alla generosità di numerosi cittadini, che hanno donato nuove piantine, ha provveduto a rimpiazzare i vasi ormai sfioriti collocati sul lungomare cittadino a partire dalla Marinella fino al piazzale Musella.

Numerose le piante donate, per lo più grasse che meglio si adattano alla stagione. Un momento di condivisione in cui la Comunità si è ritrovata unita. Il lungomare è stato adornato grazie al contributo di ogni cittadino, una vera maratona che ha regalato un giorno di primavera cittadina. L’invito è di continuare a rimpiazzare i vasi sfioriti ed in particolare quelli danneggiati poiché la cura del bello sia sempre al centro. L’associazione ringrazia di cuore quanti hanno contribuito all’iniziativa.