Coronavirus, a Palmi salgono a 4 i positivi

Comune di Palmi

L'Asp ci informa di due nuovi casi di covid nella nostra città (per un totale di 4 positivi). I soggetti, fuori Palmi per motivi di lavoro e rientrati da poco, sono già in isolamento domiciliare insieme ai nuclei familiari.Sono in atto le attività di tracciamento dei contatti come da protocollo e rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi. Invitiamo i cittadini, in una fase molto delicata visto il nuovo andamento dell'epidemia, a rispettare tassativamente tutte le norme anti contagio.