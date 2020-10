BAGNARA CALABRA Disposta la quarantena domiciliare per 23 persone, una è risultata positiva al Covid-19

Bagnara Calabra Il Sindaco, a seguito delle comunicazioni ricevute dall'ASP di Reggio Calabria in data 09 e 10 ottobre 2020, ha provveduto, nella giornata odierna, ad emettere ordinanze di quarantena domiciliare nei confronti di n. 23 persone, residenti nella nostra cittadina.

Tale misura si e' resa necessaria a seguito dell'accertamento della positività al Covid-19 di un discente di Sinopoli frequentante l’Istituto Fermi di Bagnara Calabra e che e' entrata in contatto con i 23 soggetti cui le ordinanze sono riferite, i quali saranno sottoposti ad accertamenti sanitari. Di queste 23 persone, una nostra cittadina, sempre a seguito di accertamenti sanitari è risultata positiva al Covid- 19 per cui è stata disposta ordinanza di isolamento fino a nuova comunicazione dall’ASP di Reggio Calabria Dipartimento di Prevenzione. Per le altre 22 persone è stata disposta ordinanza di quarantena di 14 giorni come richiesto dall’ASP di Reggio Calabria Dipartimento di Prevenzione.

Il sindaco, in ragione di quanto sopra esposto, sensibilizza i cittadini all'osservanza delle norme comportamentali raccomandate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla presidenza della Regione Calabria, avendo riguardo di rispettare le norme di distanziamento e dell'obbligo dell'uso di mascherina, unitamente al divieto, a qualsiasi titolo, di assembramenti.