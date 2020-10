BAGNARA CALABRA E' morto il Prof Antonino Dato, già Sindaco di Bagnara Calabra

E' morto Antonino Dato, brillante docente, efficace dirigente scolastico, per tutti il professore Dato, mente matematica, abilissimo giocatore di Bridge, appassionato di politica, primo Sindaco bagnarese della storia repubblicana ad essere eletto direttamente dal popolo grazie alla riforma elettorale maggioritaria voluta all'epoca dai movimenti referendari e culminata dopo la caduta della Prima Repubblica con Mani Pulite e l'estinzione dei vecchi partiti, la nascita di nuove forze, la discesa in campo di Berlusconi in un contesto politico del tutto nuovo rispetto all'era proporzionale della Dc, del Pci, del Psi, del pentapartito e del Msi. Un evento epocale, di svolta.

Era il lontano 1994. Il professore Dato fu candidato da una lista di indipendenti ma legati al neonato Partito Democratico della Sinistra di Achille Occhetto , quello sorto dalle ceneri degli ex comunisti. Vinse contro il professore Ocello, altro brillante docente di storica famiglia bagnarese, emigrante pensionato di ritorno da Roma, sostenuto dal nascente centrodestra cittadino guidato all'epoca dagli ex Missini di Mario Barbaro e contro Pino Fucà candidato in una lista raccogliticcia di ciò che era rimasto dell'ex Democrazia Cristiana ormai in fase di dissolvimento ed estinzione e confluita in parte dopo il drammatico scioglimento per cause giudizarie nazionali, nel partito Popolare di Mino Martinazzoli.

C'era aria di cambiamento all'epoca e il professore Dato vinse la sfida a tre con una maggioranza relativa poco superiore al 30%. Una bella lista la sua con tanti bei nomi. Molta gente nuova, altri docenti, qualche professionista, qualche politico di lungo corso. Durarono tre anni. La consiliatura non giunse a scadenza naturale. La maggioranza di consiglieri che sosteneva il professore Dato si dimise tra lacerazioni politiche interne, il Consiglio si sciolse e fini li. Due mesi dopo il centrosinistra rivinse questa volta candidando Gregorio Frosina, l'attuale Sindaco in carica. Il professore Dato non tornò piu' in politica, tranne che in qualche sporadica occasione pubblica in cui gli veniva chiesto un parere da esperto di numeri, di matematica applicata al bilancio comunale di cui conosceva anche le virgole, Ritornò alla sua vita privata, al suo lavoro e poco dopo alle sue passioni per godersi la strameritatissima pensione. Fino ad oggi.

Non è momento di esprimere giudizi politici. Oggi è solo il momento del ricordo. Ed io l'ho voluto ricordare cosi, da cronista politico dell'epoca.