BAGNARA CALABRA Covid-19, alunno positivo: attivata dalla scuola la didattica a distanza

didattica a distanza

Il "Fermi" di Bagnara Calabra non si è fatto trovare impreparato dal caso di positività che ha interessato uno studente che frequenta l'Istituto Tecnico Industriale. Già dal pomeriggio di oggi la scuola ha provveduto ad attivare la didattica a distanza e gli studenti stanno lavorando da postazioni remote presso le proprie abitazioni. Gli alunni posti in quarantena precauzionale sono già stati contattati dall'Azienda Sanitaria Provinciale, e probabilmente entro la giornata di domani saranno sottoposti ai test.

Tutti al momento stanno bene e non presentano sintomi da covid-19, compreso lo studente risultato positivo al virus. E' chiaro che c'è preoccupazione in paese, e non mancano voci e messaggi che a volte creano allarme tra la popolazione. Si raccmanda in ogni caso di rispettare le regole, indossare la mascherina ed evitare assembramenti.

Red