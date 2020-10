BAGNARA CALABRA Caso di Covid-19 al Tecnico Industriale, evitare inutili allarmismi

Liceo BagnaraDa più parti in questo momento arrivano messaggi e raccomandazioni, sia dalle Istituzioni che dal mondo scolastico di evitare inutili allarmismi in merito al caso di covid-19 all'Istituto Tecnico Industriale di Bagnara Calabra.

La famiglia dello studente, che al momento sta bene e non presenta alcun sintomo, è stata avvisata stamattina della positività al Covid-19. Dal canto sua la scuola ha attivato immediatamente in via precauzionale il protocollo che prevede la quarantena per chi ha avuto contatti con lui negli ultimi giorni. Vale a dire compagni di classe e docenti. In queste ore, tra l’altro, si sta provvedendo a sanificare sia l’immobile che occupa l’Istituto Industriale sia lo stesso Liceo Scientifico. Gli studenti al momento sono in isolamento domiciliare in attesa del tampone e non presentano sintomi legati al virus.

Si raccomanda quindi di attendere l’esito dei tamponi e seguire quanto viene disposto dalle autorità competenti. In serata è atteso un decreto da parte della Dirigente Scolastica Prof.ssa Graziella Ramondino, che nel frattempo invita tutti alla cautela e alla prudenza, evitando di diffondere notizie che rischiano di creare il panico tra gli studenti e le stesse famiglie.

